سوني تعلن بدأ العمل على الجزء الثاني من فيلم "Spider-Verse"

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
أعلنت شركة سوني بكتشرز للانتاج السينمائي، عن بدئها لإنتاج الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الحاصل على الأوسكار، Spider-Man: Into the Spider-Verse.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لطرح الفيلم بصالات العرض السينمائية، بحلول عام 2022 المقبل، بالاتفاق مع استديوهات مارفل التي تشرف حاليا على الفيلم.

وكانت قد قدمت سوني، شخصية الرجل العنكبوت للمرة الأولى كطفل من ذوي البشرة السمراء، ويرجح أن استديوهات مارفل تدرس الاسعانة بالفكرة نفسها في انتاج فيلم، دكتور سترينج.

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