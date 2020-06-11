جانيل موناي تزين غلاف عدد خاص جديد من مجلة "فيرتي"

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

زينت النجمة جانيل موناي العدد الخاص الجديد المطروح من مجلة "فيرتي"، والذي يطرح بشعار Power of Women، وأجرت حوارا مع المجلة تحدثت خلاله عن رأيها في التظاهرات التي اجتاحت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جانيل وجهت رسالة واضحة لقراء المجلة، بقولها أنه على المواطنين من أصحاب البشرة البيضاء الاستيقاذ والنظر من حولهم لما يجري.

كما قالت أنه حان الوقت ليدرك الجميع القوة الحقيقية للمساواة بالولايات المتحدة، والداعمين لهذه الفكرة بعد ظهروا في المظاهرات بالملايين.

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