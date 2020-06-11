الزمالك يطلب 3 ملايين دولار للموافقة على رحيل سيسيه

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

خرج رئيس الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، بتصريحات قوية، أكد من خلالها أن الزمالك طلب الحصول على 3 ملايين دولار، مقابل الموافقة على رحيل  لاعب الفريق "الأبيض" المعار لزعيم الثغر، الإيفواري رزاق سيسيه.

 

وتابع مصيلحي فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت: "لدينا رغبة في استمرار أحمد رفعت فهو لاعب مميز، وكذلك سيسيه الذي يجمعني به تواصل كبير لدرجة أن شقيقته أنجبت، فأرسل لي صورة المولود، وأبلغني أكثر من مرة أنه يرغب في الاحتراف ببرشلونة الإسباني مستقبلاً، وأنه يريد أن يكمل مع الاتحاد".

 

وأكمل: "لو الزمالك طلب مبلغ معقول مش هتأخر، يعنى مثلا 3 ملايين أو حتى أكثر بنسبة معقولة، إنما الزمالك يريد 3 ملايين دولار، يعنى 48 مليون جنيه مصري، وهو ثمن فرقة الاتحاد كلها، والأرقام دي صعبة جداً في الوقت الحالي".

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