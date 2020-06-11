أنا كيندريك تسخر من مشاركتها في أفلام Twilight



وقال آنا أن أبرز ما قدمته حتى الأن مشاركتها في أفلام "بيتش برفيكت"، التي عرضت على ثلاث أجزاء مميزة، أبرزت بها أنا موهبتها في غناء لون الأكابيلا الشهير.



كما سخرت أنا في حوارها مع المجلة من مظهرها وأدائها في أفلام Twilight، بوصفها له بأنه كان أشبه بـ النجاة من موقف اختطاف، ولم تكن راضية عن هذا الأداء الهزيل الذي قدمته به.



في حوار جديد لها مع مجلة "فينتي فير"، تحدثت النجمة أنا كيندريك عن مراحل تطور عملها بمجال السينما منذ ظهورها الأول بأفلام Twilight.