أنا كيندريك تسخر من مشاركتها في أفلام Twilight

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

في حوار جديد لها مع مجلة "فينتي فير"، تحدثت النجمة أنا كيندريك عن مراحل تطور عملها بمجال السينما منذ ظهورها الأول بأفلام Twilight.

وقال آنا أن أبرز ما قدمته حتى الأن مشاركتها في أفلام "بيتش برفيكت"، التي عرضت على ثلاث أجزاء مميزة، أبرزت بها أنا موهبتها في غناء لون الأكابيلا الشهير.

كما سخرت أنا في حوارها مع المجلة من مظهرها وأدائها في أفلام Twilight، بوصفها له بأنه كان أشبه بـ النجاة من موقف اختطاف، ولم تكن راضية عن هذا الأداء الهزيل الذي قدمته به.

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