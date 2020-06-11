بيونسيه تمضي عقد مع استديوهات ديزني بقيمة 100 مليون دولار



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن بيونسيه ستظهر بموجب العقد في 3 أفلام مستقبلية مع شركة ديزني، لم يتم تحديد ما ان كانت هذه الأفلام رسوم متحركة أو سينمائية حية.



وكان أخر تعاون لبيونسيه، مع شركة ديزني، عبر أدائها الصوتي لشخصية نالا في الفيلم السينمائي الحي المستوحى من فيلم رسوم المتحركة الشهير "الأسد الملك".



أبرمت النجمة الكبيرة بيونسيه عقد عمل جديد من استديوهات ديزني بقيمة 100 مليون دولار، لتعاون مستقبلي بينها وبين الشركة، لتكرار النجاح الذي حققته معها في فيلم الأسد الملك.