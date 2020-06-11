ليونيل ريتشي ينتج فيلم عن مسيرته الفنية الحافلة

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:59 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم الكبير ليونيل ريتشي عن نيته لانتاج فيلم سينمائي جديد، يقدم خلاله مسيرته الفنية الحافلة، ويطرح عبر البث الإلكتروني عبر أحد شبكات البث الشهيرة HBO أو نتفليكس.

وذلك حسبماذ كرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي أفادت بأن ريتشي، سينتج الفيلم من تمويله الخاص، وسيعطي الفيلم عنوان مميز، هو نفس عنوان أشهر اغنياته، All Night Long.

وقال ريتشي في حوار نقلته الصحيفة أن التحضير للفيلم، سيبدأ مباشرة بعد نهاية ارتباطه بالعمل كعضو لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الشهير، أمريكان ايدول.

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