الأرصاد: ارتفاع طفيف في طقس الجمعة.. و"اشربوا مياه كتير"

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب، ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت "إيمان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على حركة السير على الطرق الزراعية، موضحة أن حالة الطقس يوم الجمعة غير مختلف عن الطقس اليوم.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة بمعدل درجتين، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بحرارة الطقس.

وناشدت المواطنين، ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وشرب كميات كبرة من المياه، فضلا عن متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة.

طقس الخميس نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الخميس ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

- نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أمس الأربعاء، عن طقس 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، محذرة المواطنين من الخروج وقت الظهيرة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد اليوم الخميس طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، أن السواحل الشمالية سوف تشهد طقس معتدل، بينما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وأشارت الهيئة، الي أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

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