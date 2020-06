نتالي بورتمان تتبرع لدعم المجتمع الأفرو أميركي

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نتالي قررت التبرع بمبلغ 100 ألف دولار، لجمعية A New Way of Life التي تدعم المجمتع من أصحاب البشرة السمراء بالولايات المتحدة.



ذلك بالتزامن مع احتفال نتالي بعيد ميلادها الـ 39، والذي تلقت خلاله العديد من عبارات التهاني من أصدقائها المقربين من نجوم ونجمات هوليوود.



انضمت النجمة نتالي بورتمان لقائمة المتبرعين من نجوم هوليوود لدعم المجتمع الأفرو أمريكي، بعد أحداث التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل جورج فلويد.