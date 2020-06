حظر فيلم Gone With The Wind لترويجه للعنصرية

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم دون أن يدرك البعض، كان يقدم صورة نمطية لاستغلال أصحاب البشرة السمراء في فترة اتاحة العبودية للسود في ذلك الوقت بالولايات المتحدة.



وتماشيا مع مشاعر الشعب الأمريكي في هذه المرحلة الحرجة من تظاهرات غاضبة بسبب مقتل جورج فلويد، قررت شبكة hbo المالكة لحقوق بث الفيلم، إزالته من منصتها تقديرا لمشاعر المواطنين من أصحاب البشرة السمراء.



عرف فيلم Gone With The Wind كأحد أشهر أفلام هوليوود الكلاسيكية، والذي قدم صورة للمجتمع الأمريكي في فترة الحرب العالمية الثانية.