عرض إيطالي يحسم موقف رمضان صبحي من الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:39 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الصو

 

ينتظر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا من جانب نادي أودينيزي الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وتلقى رمضان صبحي نجم المارد الأحمر، عرضًا شفويًا من جانب الفريق الإيطالي، لاستطلاع رأيه حول اللعب هناك، على أن يتم مخاطبة هدرسفيلد تاون الإنجليزي، للحصول على خدماته بصفة نهائية.

 

وأبدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رغبة مُلحة في استمرار اللاعب، بعدما تواصل أكثر من مرة مع ناديه، لتحويل الإعارة إلى الشراء.

 

وقرر مجلس النادي الأهلي، توفير مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل شراء اللاعب بصفة نهائية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وحدد الأهلي، مبلغ 4 مليون جنيه إسترليني لشراء رمضان صبحي، جناح الفريق المعار من قبل هدرسفيلد تاون الإنجليزي، حتى نهاية الموسم الجاري.

 

وكان نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حدد سعر 9 ملايين جنيه إسترليني من أجل التخلي عن رمضان صبحي في الصيف، بينما حدد 4 ملايين إسترليني من أجل تجديد الإعارة.

 

وأبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، تمسكه باستمرار رمضان صبحي بين صفوفه الموسم الجديد، خاصةً أنه أحد أبرز نجومه.

 

ويرغب فايلر، بالاحتفاظ بجميع نجومه، خاصةً أنه ينافس على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وينتظر مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة.

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