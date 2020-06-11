عثمان 25| أحدث مثيرة شهدتها الحلقة 25 من قيامة عثمان.. التفاصيل وتردد القنوات الناقلة





عثمان 25، ننشر لكم في السطور التالية مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة والتردد، حيث لاقى المسلسل منذ بداية انطلاقه وحتى الأن نجاحا جماهيرية كبيرا، بينما تصدرت الحلقة 25 تريند جوجل اليوم الخميس بعد عرضها أمس الأربعاء.





ويتم عرض قيامة عثمان الحلقة 25 عبر قناة atv، ومسلسل قيامة عثمان الحلقة 25، يتم عرضه باللغة التركية وتتم الترجمة باللغة العربية.





ويبحث المشاهدين عن عثمان 25 لمتبعة الحلقة الجديدة وتتبع مصير بالغاي وعثمان بعد ان عقدا مبارزة فيما بينهما.





وعن تفاصيل قيامة عثمان الحلقة 25 إليكم التالي:





- يشهد المؤسس عثمان الحلقه 25 عملية طعن يروح ضحيتها كونو.

- يسعى عثمان للتغلب على بالغاي وتدور مباردة ما بين الطرفين وينتصر عثمان.

- تعود هازال وتدبر لمكيدة بمساندة من العدو، لمحاربة ومجابهة عثمان.





ومسلسل قيامة عثمان، يعتبر من المسلسلات التي نجحت جماهيريا ، وحاز على نسب مشاهدات عالية وينتظر المشاهدين عثمان 25 لمتابعتها ولمعرفة التفاصيل الجديدة في المسلسل.





مواعيدعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25.. عثمان 25





تم عرض الحلقة 25 من قيامة عثمان يوم الأربعاء عبر قناة atv ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تركيا، وموعد اعادة عثمان 25 يوم الخميس عبر قناة اليرموك، والفجر بالإضافة إلى القناة التركية التي تبث الحلقة 25 قيامة عثمان مترجمة.





تردد قناة atv الناقلة لمسلسل عثمان 25





عبر القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الترميز: 27500

الاستقطاب: 5/6



