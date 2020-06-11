أزمة جديدة لبرشلونة قبل استئناف الليجا

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

تعرض نادي برشلونة لأزمة جديدة قبل استئناف الليجا، بعدما قام نجم الفريق البرتغالي نيلسون سيميدو، باختراق لوائح الصحة ورابطة الدوري الإسباني الخاصة بتخفيف إجراءات الحجر بعد جائحة كورونا، بحضوره حفل عيد مولد أحد أصدقائه اإثنين، حسبما أفادت مصادر صحافية.

 

ويظهر لاعب البرسا في أحد الأماكن حيث جرى الحفل بحضور 20 شخصاً، وجميعهم لا يرتدون الكمامات ودون الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض، وفقاً للصور التي اطلعت عليها قناة ديبورتيس كواترو المحلية.

 

علاوة على ذلك، لا تزال منطقة كاستيديفيلس التي حضر فيها اللاعب البرتغالي الحفل، ضمن المرحلة الثانية من خطة تخفيف إجراءات الحجر الصحي والتي تحظر التجمعات أكثر من 15 شخصاً، وفيها توصي رابطة "الليغا" بعدم التواصل اجتماعياً إلا بين أشخاص يعيشون معاً بنفس المنزل.

 

من جانبهم، أكد مسؤولون في "البلاوغرانا" أن اللاعب حضر هذا الحفل "دون علم" النادي الذي سيتعامل "داخلياً" مع سلوك سيميدو الذي ينم عن الإهمال.

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