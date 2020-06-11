ياسر سامي أفضل مخرج في استفتاء "الفجر الفني" اليوم 11 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:42 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تصدر المخرج ياسر سامي بمسلسل "النهاية"، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل مخرج في رمضان 2020، اليوم الموافق الخميس 11يونيو.

وجاء ياسر سامي عن مسلسل "النهاية" في المركز الأول، حيث حصد 51032 صوتًا، ما يعادل 39,42%، يليه محمد سامي عن مسلسل "البرنس".

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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