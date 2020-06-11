رونالدو أكثر نجوم كرة القدم ربحا من "انستجرام"

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، تصدر قائمة الرياضيين الذين حققوا أعلى أرباح بين مستخدمي "إنستجرام" خلال العام الماضي، وفقا لـ"Foxsports".

 

وبلغ إجمالي إيرادات الدون رونالدو، وفقا لمعطيات "Foxsports"، نحو (50.3) مليون دولار، خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر النجم البرتغالي 43 إعلانا عبر تطبيق "إنستغرام" وحصل على (1.17) مليون دورلار مقابل كل منشور. وبالتالي، فإن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر "إنستغرام" تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.

 

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في المركز الثاني، برصيد (30.4) مليون دولار، وتلاه في المرتبة الثالثة لاعب الكريكيت الهندي فيرات كوخلي، برصيد (15.7) مليون دولار.

 

وتقاسم قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، وقائد المنتخب البرازيلي نيمار، المركزين الرابع والخامس، برصيد (11.6) مليون دولار لكل منهما.

 

وكسب رونالدو أموالا من "إنستغرام" أكثر من ميسي ونيمار وبيكهام مجتمعين.

 

وأعلنت مجلة "فوربس" الشهيرة، في 5 يونيو، أن رونالدو أصبح أول لاعب كرة قدم في التاريخ يتجاوز حاجز مليار دولار. وحصد النجم البرتغالي خلال 17 عاما من مسيرته الاحترافية، 650 مليون دولار، من الرواتب التي حصل عليها من مختلف الأندية (مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس)، بينما كسب الأموال المتبقية من عقود مع الشركات.

 

توج رونالدو (35 عاما) خمس مرات بجائزة "الكرة الذهبية"، وخمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب بطل إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده وريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الكثير من الجوائز والألقاب الجماعية والفردية الأخرى.

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