أكثر من 200 مدربا ومدربة شاركوا في الدورة التدريبية لتأهيل المدربين فى الرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص









بمشاركة أكثر من 200 مدربا ومدربة استمعوا وناقشوا خلال الدورة التدريبية الموسوعة لتأهيل المدربين التي قام بالقاء محاضراتها الأساسية والفنية الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى حول الرياضات الموحدة ، وعبر طلال الهاشمى المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته البالغة بهذا الإقبال من قبل المدربين والمدربات ، حول الرياضات الموحدة والتى اعتبرها من الأبواب السحرية التى فتحها الأولمبياد الخاص بأن يشارك ذوي الإعاقة الفكرية مع اقرانهم من غير المعاقين فى فريق واحد ، وتأتي أهمية هذه الدورة الافتراضية من تجهيز عدد كبير من المدربين والمدربات مع عودة الأنشطة بانطلاق برنامجا موسعا للرياضات الموحدة فى مختلف ربوع الدولة ، ونسعى إلى الوصول بعدد جيد من المشاركين فى تلك الرياضيات خاصة مع تزايد الإقبال الهائل الذي تشهده الرياضات الموحدة فى العالم واعرف ان هناك مليون ونصف المليون يشاركون فى تلك الرياضات ، واهم ميزاتها انها تشمل الرياضات الجماعية والفردية ايضا ، وان هناك خطة متكاملة اعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة معالي الوزيرة شما المزروعي وزيرة شئون الشباب وبدأنا بالفعل الخطوات التنفيذية لها ، والتى روعى فيها تغطية جميع الجوانب المتعلقة بانشطة الاولمبياد الخاص ومحاولة الحفاظ على الارث الذى جنيناه من استضافة أبوظبى للالعاب العالمية عام 2019 .