عاجل.. ترامب: الإرهابيون المحليون سيطروا على مدينة سياتل

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:51 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وصفهم بـ"الإرهابيين" بالسيطرة مدينة "سياتل"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها وإما سيقوم بذلك بنفسه.

وقال "ترامب" في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن "الإرهابيين المحليين سيطروا على سياتل التي يديرها اليسار الراديكالي الديمقراطي".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه "يجب وقف الفوضويين فورا وبسرعة"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها أو سيقوم بذلك بنفسه.

هذا، وتشهد الولايات المتحدة مظاهرات واحتجاجات شديدة في أغلب الولايات بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي، على يد رجال الشرطة.

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