عاجل.. ترامب: الإرهابيون المحليون سيطروا على مدينة سياتل

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من وصفهم بـ"الإرهابيين" بالسيطرة مدينة "سياتل"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها وإما سيقوم بذلك بنفسه.





وقال "ترامب" في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، إن "الإرهابيين المحليين سيطروا على سياتل التي يديرها اليسار الراديكالي الديمقراطي".





وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه "يجب وقف الفوضويين فورا وبسرعة"، داعيا عمدة المدينة إلى استعادتها أو سيقوم بذلك بنفسه.



