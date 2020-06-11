الأهلي يرفض الصفقة التبادلية مع سموحة





ذكرت تقارير صحفية محلية أن مصدر في الجهاز الفني في الأهلي نفى التفكير في الاستغناء عن ناصر ماهر المُعار إلى صفوف سموحة أو عمار حمدي نجمي الفريق الشباب بشكل نهائي.

ولا يرغب الجهاز الفني للقلعة الحمراء في الاستغناء عن ثنائي الفريق الشاب إلى سموحة وذلك من أجل التعاقد مع حسام حسن نجم هجوم الفريق.

ومن المتوقع أن يحسم مسئولو الأهلي موقف العديد من لاعبيه في الفترة المقبلة سواء عن طريق تجديد الإعارات أو البيع بشكل نهائي.

وكشفت تقارير صحفية محلية مؤخرًا عن رغبة سموحة السكندري في التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى فرج عامر رئيس سموحة إلى التعاقد مع صالح جمعة، حيث يرى أن انضمامه مهم لفريقه خاصة في حالة رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة.

ولا يمانع حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري التعاقد مع صالح جمعة الذي خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشكل نهائي.