بسبب رمضان صبحي.. الأهلي يحيي مفاوضات طاهر محمد طاهر

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:13 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
عبد القادر عرابي





عاد اسم المهاجم الدولي طاهر محمد طاهر، نجم نادي المقاولون العرب، للظهور مرة أخرى، على طاولة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، وعضوية كلاً من، زكريا ناصف وخالد بيبو.



وفرض تعثر مفاوضات ضم نجم الفريق رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بصفة نهائية، عودة نجم المقاولون لحسابات الأهلي مرة أخرى.


وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فإن طاهر محمد طاهر هو المرشح الأول للإنضمام لصفوف النادي الأهلي، في حال رحيل رمضان صبحي.

ويتمسك النادي الإنجليزي بالحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، نظير التخلي عن صفوف رمضان صبحي بصفة نهائية.


وترى إدارة الأهلي، أن المبلغ يفوق طاقة الأهلي الشرائية، في ظل الأزمة المالية الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.


ويرفض النادي الإنجليزي التنازل عن مطالبه المادية، في الوقت الذي وصلت خلاله آخر عروض الأهلي لشراء رمضان صبحي لنحو 3.5 مليون جنيه إسترليني.

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