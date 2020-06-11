في آخر لقاء له ماذا قال محمود مسعود عن ظلم الفن له؟

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:11 ص
محمود مسعود
محمود مسعود
روان هيثم
أعرب الفنان محمود مسعود، عن حبه الشديد للمجال الفني وتحدث عن ظلمه في هذه المهنة قائلاً: "أنه يعتبر هذا قدر ومن الممكن أنه كان متواجد مواهب آخرى أفضل من موهبته بكثير ولكنها لم يقدر الله لها الفرصة لتظهر في النور".


وتابع محمود مسعود، في آخر لقاء له قبل وفاته قائلاً: "الله منحني الفرصة منذ تخرجي، ويوجد العديد ينتظروا لمدة طويلة مثل صديقي العزيز لطفي لبيب الذي لم يحصد من العمل الفني إلا بعد الـ60 عاماً من عمره".


وأضاف: "رغم أن لطفي لبيب خريج المعهد العالي للفنون المسرحية وظل يحاول تقديم أعمال عريقة منذ قديم الزمن وفي لحظة جاءه عمل الذي جذب أنظار الجميع اليه".


واستكمل: "وهذا ليس في حسباني أو بيدي التحكم فيه، ظهرت بمشهد واحد في فيلم حب في الزنزانة وعند تحدث الناس معي عنه يكون شئ عظيم بالنسبة لي ويكفيني فخراً".


يذكر أن الفنان محمود مسعود، قد رحل عن عالمنا منذ قليل داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، بعد تعرضه لهبوط مفاجئ فى الدورة الدموية ومعاناته من بعض أمراض الصدر.


وقدم الفنان محمود مسعود، العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى منها مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة".


وكانت آخر أعماله الدرامية كانت من خلال مسلسل "لأخر نفس"، وهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى عرض رمضان قبل الماضي.

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