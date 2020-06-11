طارق يحيي يوجه رسالة نارية لـ "مثيري الفتنة"









أكد طارق يحيي الإعلامي بقناة نادي الزمالك، أن الإختلاف دائمًا يتواجد ولكن لن يستطيع البعض أن يقوم بالوقيعة بين أبناء نادي الزمالك.





وقال طارق يحيى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك "هناك من يريد إشعال الفتنة بين أبناء نادي الزمالك، نحن نحترم بعضنا البعض، ولو حدث اختلافات في وجهات النظر فالأمر طبيعي ولا يصل للكراهية".





وتابع "أطالب من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بالهدوء، يتم نشر الفيديوهات من أجل إحداث فتنة ويتم تجاهل فيديوهات أخرى حدث بها تصالح أو أي أمور أخرى".





وأضاف "ما شاهدته في بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وكان هناك حالة حرب".





وأكمل "اختلفت في السابق مع مرتضى منصور ومن الوارد أن أختلف معه مستقبلا، أبناء الزمالك لن يستطيع أحد التفرقة بينهم".



