أول تعليق من حازم إمام على أزمة الأهلي والزمالك الأخيرة









علق حازم إمام نجم كرة القدم المصرية السابق ونادي الزمالك على ما يحدث خلال الفترة الحالية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





وأبدي حازم إمام إستيائه مما يحدث خلال الفترة الحالية على قناتي الناديين.





وقال حازم إمام ، خلال تصريحات لإذاعة "أون سبورت": "الأمر أصبح مستفزًا، لماذا لا تتحدث كل قناة عن ناديها فقط دون المساس بالآخر؟".





وتابع : "إذا تحدثت كل قناة عن تاريخ ناديها ونجومه، ستحتاج إلى 100 سنة لرصد ذلك، لكن للأسف كل طرف يتجه إلى الصدام مع الآخر، وأتمنى التهدئة بين الناديين ".



