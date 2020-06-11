صفقة تبادلية بين برشلونة ومايوركا في الميركاتو الصيفي

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:55 ص
برشلونة
برشلونة
أميرة فطيم
ينتظر عشاق الكرة مباراة نارية تجمع بين فريق برشلونة ونظيره ريال مايوركا، على ملعب إيبيروستار، مساء يوم السبت الموافق 13 يونيو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب تفشب فيروس كورونا المستجد.

وقررت رابطة الدوري الإسباني عودة الحياة الكروية في أسبانيا بعد غياب 90 يوم ولكن دون حضور جماهيري، وذلك لتقليل انتشار فرص العدوى، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش. 

وستُنقل المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني الممتاز.


الغيابات والتشكيل المتوقع لبرشلونة:-

تلقى البرسا صدمة قوية، بعدما تعرص قائد الفريق ليونيل ميسي، إلى إصابة في الساق، خلال مشاركته في مران الفريق ببداية الموسم، كما سيفتقد برشلونة لخدمات عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، فيما سيغيب كليمون لونجليه بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل ميسي


الغيابات والتشكيل المتوقع لمايوركا:-

من المقرر أن يفتقد مايوركا لخدمات أجبينينو وكورتيس بسبب معاناته من إصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: مانولو رينا

خط الدفاع: لومور أجبينينو - مارتن فالخينت - أنطونيو رايولا - أليكساندر سيدلار

خط الوسط: أليخاندرو بوزو - داني رودريجيز - إدريسو بابا - تاكيفوسو كوبو

خط الهجوم: أنتي بوديمير - كوتشو هيرنانديز

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 58 نقطة، بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، فيما تلقى خسارة في 5 مواجهات، وتهادل في 4 مباريات، بينما ريال مايوركا في المركز الـ28 برصيد 25 نقطة.

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