الزمالك يحسم مصير نجم الفريق

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:52 ص
الزمالك
الزمالك
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية محلية أن الزمالك حسم موقف نجم هجوم الفريق مصطفى محمد من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد العروض التي وصلته للرحيل عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وأكدت بعض المصادر داخل القلعة البيضاء عن وصول عروض بلجيكية وإنجليزية وإماراتية من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويقوم مجلس إدارة الزمالك باتخاذ اتجاه في الفترة الحالية برفض جميع العروض خصوصًا أن مصطفى محمد يعتبر من العناصر المهمة والأساسية التي يعتمد عليها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأبيض.
وتسعى إدارة الزمالك إلى التمسك باستمرار مصطفى محمد على الرغم من بحث إدارة النادي الأبيض عن التعاقد مع رأس حربة جديد.

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