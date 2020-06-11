الوداد المغربي: نستطيع هزيمة الأهلي

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:50 ص
الوداد المغربي
الوداد المغربي
أمل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي لمواجهة الأهلي المصري ضمن ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد الرياضي المغربي، أن فريقه يستطيع هزيمة الأهلي.

وأشار إلى أن قائمة الوداد الحالية تضم جيلا من اللاعبين المميزين، الذين تمكنوا من التتويج بلقب دوري الأبطال الموسم قبل الماضي، وكانوا على مشارف التتويج به الموسم الماضي.

وواصل، "أبذل قصارى جهدي لإعداد اللاعبين  بشكل جيد لخوض المباريات المتبقية في دوري الأبطال".

وعبر جاريدو عن ثقته بقائمة فريقه الحالية، خاصة وأنها تتميز بالكفاءة والاحترافية في العمل.

ويأمل جاريدو في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا رفقة الوداد، وأشار إلى أن المواجهة ضد الأهلي في دور نصف النهائي لن تكون سهلة، فضلا أنه يعلم جيدا بإمكانيات الفرق الأربعة المتأهلة لدور الربع.

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