إيهاب فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" موعد دفن جثمان الراحل محمود مسعود

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير محمود مسعود، وذلك عن عمر ناهز الـ 68 عامًا، داخل أحد المستشفيات بمنطقة العباسية بعد تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية.


وكشف الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان الفنان الراحل محمود مسعود، في تصريح خاص لـ"لفجر الفني"، قائلًا: "سيتم دفن الجثمان صباح اليوم الخميس".


ورحل الفنان محمود مسعود منذ قليل بشكل مفاجئ وسط حزن شديد خيم على الوسط الفني؛ إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، كما كان يعاني من بعض أمراض الصدر.


وأثرى الراحل الساحة الفنية بأعماله المميزة والتي حفرت اسمه بحروف من ذهب في قلوبنا وأذهاننا، وأبدع في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفني.


يذكر أن مسلسل آخر نفس للنجمة ياسمين عبد العزيز قد شهد آخر ظهور للراحل والذي عرض في الماراثون الرمضاني قبل الماضي


ومن ابرز أعماله مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة"، وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

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