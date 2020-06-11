الأهلي يتراجع عن ضم كينو

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:19 ص
كينو
كينو
محمد جمال


يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

واستقر النادى الأهلى على عدم ضم النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز والمُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وجاء رفض النادي الأهلي التعاقد مع كينو حسبما أشارت تقارير صحفية اليوم، بسبب القيمة المالية للاعب ورفض بيراميدز بيعه بأقل من 8 مليون دولار.

ويسعي الأهلي لحسم موقف لاعبه رمضان صبحي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي بالبقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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