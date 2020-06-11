الأهلي يتراجع عن ضم كينو









يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.





واستقر النادى الأهلى على عدم ضم النجم البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز والمُعار لصفوف الجزيرة الإماراتي.





وجاء رفض النادي الأهلي التعاقد مع كينو حسبما أشارت تقارير صحفية اليوم، بسبب القيمة المالية للاعب ورفض بيراميدز بيعه بأقل من 8 مليون دولار.



