تعرف على أبرز الأعمال الفنية للفنان الراحل محمود مسعود

"الفجر الفني"

مسرحية حوش بديعة



تألق الفنان الراحل محمود مسعود في مسرحية حوش بديعة والتي حققت نجاحاً كبيرًا وتم عرضها يوم 7 فبراير عام 2016م، وشارك بها كوكبة من نجوم الفن منهم محمود مسعود، منير مكرم، إيهاب فهمي، إنتصار، شمس، سليمان عيد، نادر أبو الليف، شادي سرور، وآخرون، تأليف أنور عبد المغيث، إخراج ياسر صادق.



كأنه إمبارح



شارك في مسلسل كأنه إمبارح وقام بتجسيد دور الريس عدلي وأشاد الجميع بدوره، ويشارك في بطولة هذا المسلسل كل من أحمد وفيق، رانيا يوسف، أحمد خليل، خالد أنور، مايان السيد، هدي المفتي، محمد الشرنوبي، وآخرون، تأليف مريم نعوم، نجلاء الحديني، إخراج حاتم علي، أماني نجيب.



الأب الروحي



قدم شخصية غزال في مسلسل الأب الروحي الذي أجزم الجميع على نجاحه، وشارك في بطولته كل من سوسن بدر، محمود حميدة، عايدة رياض، أحمد فلوكس، ميرهان حسين، وآخرون، تأليف هاني سرحان، محمد جلال، إخراج بيتر ميمي، تامر حمزة.



الركين



قام بتجسيد شخصية زغلول مع الفنان محمود عبد المغني وتم عرض هذا المسلسل يوم 10 يوليو عام 2013م، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، نهال عنبر، لقاء الخميسي، إيمان العاصي، أحمد وفيق، أحمد خليل، حازم سمير، وآخرون، تأليف وإخراج جمال عبد الحميد، سيناريو وحوار أحمد سلامة.



لآخر نفس



شارك في هذا المسلسل كضيف شرف وقام بتجسيد دور شعبان والذي يعد آخر أعماله الفنية قبل مماته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وشارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، محمد عز، أحمد صلاح حسني، مراد مكرم، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، وآخرون، تأليف عبد الله حسن، أمين جمال، إخراج حسام علي، شادي يسري.

رحل عن عالمنا اليوم الفنان القدير محمود مسعود، الذي بدأ رحلته الفنية من خلال مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية، ثم تألق ولمع صيته وكان له العديد من المشاهد التي تركت أثرًا في قلوب محبينه.وفي السطور التالية يرصد، أبرز أعمال الراحل محمود مسعود.