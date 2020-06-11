موعد مباراة ليفربول القادمة أمام إيفرتون والقنوات الناقلة

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:04 ص
ليفربول
ليفربول
محمد جمال


يعود الدوري الإنجليزي البريميرليج من جديد يوم 17 يونيو القادم، بعد فترة توقف دامت لثلاث أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

ويسعي يورجن كلوب المدير الفنى الألماني لفريق ليفربول لحسم لقب البريميرليج بعد العودة من جديد والذى كان إقترب من التتويج قبل التوقف.

ويتبقي فقط لرفقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز 6 نقاط للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لثلاثون عام.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

يستضيف ملعب جوديسون بارك مباراة إيفرتون وليفربول يوم 21 يونيو القادم فى تمام الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج 

ويحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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