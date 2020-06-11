نجم الأهلي مرشح للإنضمام إلى سموحة





كشفت تقارير صحفية محلية عن رغبة سموحة السكندري في التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى فرج عامر رئيس سموحة إلى التعاقد مع صالح جمعه، حيث يرى أن انضمامه مهم لفريقه خاصة في حالة رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب سموحة.

ولا يمانع حمادة صدقي المدير الفني للفريق السكندري التعاقد مع صالح جمعة الذي خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بشكل نهائي.