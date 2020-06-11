هتوحشنا ياموهوب" محمد عبد الحافظ يرثي محمود مسعود بكلمات مؤثرة

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حرص الفنان محمد عبد الحافظ، نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ، على نعي الفنان الراحل محمود مسعود، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

وشارك محمد، صورة للراحل محمود مسعود، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأرفقها برسالة مؤثرة قائلًا: "الله يرحمك ويغفرلك يا عم محمود هتوحشنا يا موهوب إلي اللقاء وسلملي علي أبويا".

وحرص متابعو محمد عبد الحافظ على كتابة التعليقات على رسالته، داعيين الله للفنان الراحل بالمغفرة والرحمة.

ورحل الفنان محمود مسعود منذ قليل بشكل مفاجئ وسط حزن شديد خيم على الوسط الفني؛ إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية داخل أحد مستشفيات منطقة العباسية، كما كان يعاني من بعض أمراض الصدر.

وأثرى الراحل الساحة الفنية بأعماله المميزة والتي حفرت اسمه بحروف من ذهب في قلوبنا وأذهاننا، وأبدع في العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المهمة على مدار مشواره الفنى.

ومن ابرز أعماله مسلسلات "جمهورية زفتى" و"أم كلثوم" و"أفراح إبليس" و"القضاء فى الإسلام" و"رجل الأقدار" و"الإمام المراغى" و"نسيم الروح"و"سيدنا السيد"و"عوالم خفية" و"حارة اليهود" و"دنيا جديدة"، وفى السينما شارك فى العديد من الأفلام المهمة منها "حب فى الزنزانة" و"إمرأة آيلة السقوط" و"اخترت حياتى" و"المتمرد"و" الحب وأشياء أخرى".

يذكر أن مسلسل آخر نفس للنجمة ياسمين عبد العزيز قد شهد آخر ظهور للراحل والذي عرض في الماراثون الرمضاني قبل الماضي.

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