"الفجر الفني" يرصد أبرز المعلومات عن حياة الراحل محمود مسعود

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:35 ص
محمود مسعود
محمود مسعود
روان هيثم
رحل عن عالمنا اليوم الخميس الموافق 11 يونيو، الفنان القدير محمود مسعود، الذي بدأ رحلته الفنية من خلال مشاركته في العديد من الأعمال المسرحية، ثم تألق ولمع صيته وكسب قلوب الملايين بفنه الراقي.

وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني"، أبرز المعلومات عن حياة الراحل محمود مسعود.

1-ولد في 3 سبتمبر عام 1952م.

2-كان عاشقًا للمجال الفني منذ صغره، ولذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج عام 1975.

3-قدم كوكبة من الأفلام التي لمست قلوب جمهوره ومنها مرارة الأيام، بيت الكوامل، الشرسة، الفاجومي، سوق الجمعة، إنه قدري، الحلم القاتل، المتهمون، ليل وليالي.

4-شارك في عدة مسلسلات تليفزيونية منها كإنه إمبارح، كليوباترا، حدف بحر، الشريط الأحمر، الحنين الى الماضي، رابعة تعود، سر الأرض، حكايات بنات، لآخر نفس والذي يعد آخر أعماله قبل وفاته.

5-قدم العديد من الأعمال المسرحية منها مولد وصاحبه غايب، كان جدع، عالم أقزام، خداع البصر، أبو زيد الهلالي، مسافر ليل، حوش بديعة، سعدي ومرعي، ملك الأمراء.

6-أنجب موهبة أبهرت الجميع بأدوارها وهي الفنانة إيمان مسعود ولكنها اعتزلت المجال الفني للتفرغ لتربية أولادها ولم تستكمل مسيرة والدها.

7-تعرض لأزمة صحية لكثرة تناوله السجائر والتي أثرت على حالته الصحية بالسلب.

8-توفي يوم 11 يونيو عام 2020 إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية والتي على آثرها فارق الحياة عن عمر يناهز ال68 عاماً في أحد المستشفيات بالعباسية.

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