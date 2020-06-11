لوكا يوفيتش يوافق على الإنتقال لـ ميلان الإيطالي

الخميس 11/يونيو/2020 - 04:27 ص
لوكا يوفيتش
لوكا يوفيتش
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن موافقة المهاجم الصربي لفريق ريال مدريد الإسبانى فى الإنتقال لصفوف ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويُعاني يوفيتش من الإصابات مع ريال مدريد منذ الإنتقال إليه فى صيف 2019 قادمًا من فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني فى صفقة كبري كلفت خزينة المرينجي 60 مليون يورو.

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رغبة ميلان بقوة فى تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع يوفيتش خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب وافق على الإنتقال للروسينيري وعليه أن يقوم بالإتفاق على كافة البنود الشخصية مع ميلان قبل أن يقوم الفريق الإيطالى بمفاوضات مع ريال مدريد.

ويذكر أن يوفيتش شارك فى 24 مباراة مع ريال مدريد سجل هدفين.

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