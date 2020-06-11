تعليقات ناس مريضة وقليلة التربية".. شريف منير يحذف صورة بناته ويوضح السبب

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
قام الفنان شريف منير بحذف صورة بناته، وذلك بعدما نشرها منذ ساعات عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأوضح شريف منير، عبر "إنستجرام"، سر حذفه للصورة وعقب قائلًا: "بعد مانزلت صورة بناتي .. فريده 16 سنة وكاميليا ۱۲ سنة، وشوفت تعليقات من ناس مرضى.. و قليلي الرباية.. وجرحوا بناتي و جرحوني، فمسحت الصورة .. ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا حسبنا الله ونعم الوكيل".

وحظي كلام شريف منير تفاعلًا كبيرًا من متابعيه، وحرصت الإعلامية ريهام سعيد، على إبداء رأيها فيما حدث وعقبت قائله: "الحكاية بقت صعب أوي أوي والناس على السوشيال ميديا معظمها مش متربي".

وكان شريف منير قد نشر صورة لبناته عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وعلّق قائلًا: "فريده شريف منير اللى قاعده .. كاميليا شريف منير اللى نايمه.. تصوير: كاميليا شريف منير"، وأثارت الصورة حالة من الجدل دفع البعض لكتابة تعليقات ساخرة الأمر الذي أغضب شريف منير واضطر لحذفها.

يذكر أن شريف منير حقق نجاحا كبيرا بمشاركته مع الفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال مسلسل ونحب تاني ليه والذي عرض خلال رمضان المنصرم.

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