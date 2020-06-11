تشيلسي يقترب من حسم صفقة جديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:54 ص
تشيلسي
تشيلسي
علي ماهر حلمي


‏‎ذكرت تقارير صحفية عالمية اليوم أن نادي تشيلسي الإنجليزي علي وشك حسم صفقة جديدة بعد ان أتم اتفاقه مع المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة اللاجازيتا أن المحادثات جارية بين نادي تشلسي الإنجليزي ونظيره نادي باير ليفركوزن الألماني الذي يطلب 80 مليون يورو للتخلي عن نجمه الشاب كاي هافيرتز لصالح النادي اللندني هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة أن نادي تشلسي عرض على اللاعب عقد 5 اعوام و راتب 8 مليون يورو سنويا وتبقى فقط الإتفاق مع ناديه لحسم الصفقة.

‏ومن المحتمل أن يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي منافسة قوية مع نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يعد منافس تشلسي الأول للتوقيع مع اللاعب الشاب هافتيرز الذي تألق بقوة في بطولة الدوري الألماني الممتاز هذا الموسم مع فريقه وجذب له أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري.

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