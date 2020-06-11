إنبي يحدد شروطه للتخلي عن أسامة جلال

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:52 ص
أسامه جلال
أسامه جلال
عبد القادر عرابي



وضع نادي إنبي، شروطه للتخلي عن قلب دفاع الفريق أسامة جلال، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز.


وذكر مصدر مطلع داخل مجلس إدارة النادي، أن النادي حدد مبلغ 30 مليون جنيه كحد أدنى للتخلي عن خدمات اللاعب.

وأوضح المصدر، أن نادي إنبي لا يمانع في رحيل اللاعب لأي فريق سواء داخل مصر أو خارجها.

ويحظى أسامة جلال بإهتمام أندية القمة، لضمه في سوق الانتقالات، حيث يرتبط بالأهلي والزمالك وبيراميدز.


وظهر جلال بمظهر متميز مع فريق إنبي هذا الموسم، بالإضافة للتألق مع منتخب مصر الأوليمبي تحد 23 عام خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، والتي أقيمت بالقاهرة، وفاز بها الفراعنة وتأهلوا لأوليمبياد طوكيو 2021.

ولعب جلال 12 مباراة مع إنبي خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من صناعة هدف وحيد.

يذكر أن جلال أحد خريجي فريق الشباب بناد إنبي، قبل أن يذهب لنادي مصر المقاصة على سبيل الإعارة، ثم العودة للفريق الأول بالنادي البترولي.

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