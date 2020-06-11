كليب دوس بنزين لـ أورتيجا وبيري يقترب من النصف مليون مشاهدة

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طرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية جديدة بعنوان "دوس بنزين"، وشاركته الغناء فيها المطربة بيري، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا، وحظي بنسب مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ 300 الف مشاهدة ليقترب العمل من النصف مليون مشاهدة.



وكان أورتيجا قد تصدر قائمة ترند يوتيوب بكليب أغنيته "دوس بنزين" محتلًا المركز السابع بقائمة ترند الفيديوهات على يوتيوب بعد مرور ايام على طرحه.



أغنية "دوس بنزين"، من كلمات كالوشا وبيري توزيع شيندي وخليل، والكليب من إخراج كريم الغمري.