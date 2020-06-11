أحمد نافع يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان مع السلامة عبر "اليوتيوب"

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طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد نافع، مهرجان جديد حمل عنوان "مع السلامة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



مهرجان مع السلامة من توزيع محمد حريقة، وقد حظي بردود فعل إيجابية من قبل محبي نافع الذين أثنوا على المهرجان وكلماته.



يذكر أن أحمد نافع، هو أول من مارس مهنة غناء المهرجانات الشعبية، وقدم باقة من الأعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، ومن أبرز أعماله التي حصدت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراح، "أبعدي عني، واسف يا صحبي وغيرها.

