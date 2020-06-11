أحمد نافع يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان مع السلامة عبر "اليوتيوب"

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد نافع، مهرجان جديد حمل عنوان "مع السلامة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

مهرجان مع السلامة من توزيع محمد حريقة، وقد حظي بردود فعل إيجابية من قبل محبي نافع الذين أثنوا على المهرجان وكلماته.

يذكر أن أحمد نافع، هو أول من مارس مهنة غناء المهرجانات الشعبية، وقدم باقة من الأعمال التي حصد نجاح بالشارع المصري، ومن أبرز أعماله التي حصدت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأفراح، "أبعدي عني، واسف يا صحبي وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اصل

أخبار تهمك

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تتخطى مليوني إصابة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مهؤدي المهرجانات الشعبية تيتو بندق يفاجئ جمهوره بطرح "يادنيا غبية" عبر اليوتيوب

مؤدي المهرجانات أحمد نافع لـ"الفجر الفني": سعيد بنحاح أبعدي عني ولم أقصد أي إباحيات بزوقه زقه"

أحمد نافع ومافيا العبقري ويوسف ماندو يشعلون "اليوتيوب" بمهرجان "الساعة 9 واقف"

أحمد نافع وكريم مزيكا يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بـ"نبض قلبي"

أحمد نافع يشعل أولى سهراته احتفالا بعام 2020 (صور)

شحته كاريكا يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان "كوكب دماغي" مع أحمد نافع

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم