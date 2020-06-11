موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة













يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق أرسنال يوم 17 يونيو المقبل على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون والمؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن استئناف النشاط الرياضي في بريطانيا بداية من 17 يونيو، حيث ستعود المباريات بمواجهة فريق شيفيلد يونايتد واستون فيلا في نفس يوم مباراة السيتي ضد أرسنال.





وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وارسنال في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورتس 2HD.



