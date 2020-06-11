العروض الخارجية تُهدد استمرار فايلر مع الأهلي









أصبح النادي الأهلي مهدد برحيل المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي في الموسم الجاري وذلك بعد تلقيه بعض العروض الخارجية.





وأعلن الفريق الأحمر عن تلقي فايلر عروض أوروبية من سويسرا وإسبانيا للرحيل عن تدريب النادي، وأيضاً وصول بعض العروض العربية في الامارات.





ولكن رفض مسئولو النادي الاهلي فكرة رحيل رينيه فايلر عن تدريب الفريق خاصة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق تحت قيادته، وأيضاً أبدى المدرب السويسري رغبته في استكمال مشواره مع القلعة الحمراء.



