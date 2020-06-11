بعد الأزمة الطاحنة.. تعرف على أبرز الراحلين عن "بي إن سبورت"

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:12 ص
بي إن سبورت
بي إن سبورت
حسام مجدي


يعيش العالم حاليا في أزمة اقتصادية كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" والذي أدى إلى حدوث إغلاق لكافة الأنشطة حول العالم ومن بينها الأنشطة الرياضية بالطبع.

ولحقت الأزمة الاقتصادية بشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية والتي دفعت القناة للإستغناء عن عدد كبير جدا من العاملين بها والمذيعين لمحاولة حل هذه الأزمة التي تمر بها الشبكة حاليا.

ومنذ شهر مايو الماضي وحتى الآن استغنت شبكة قنوات بي إن سبورت عن حوالي 60% من العاملين فيها لتقليل العاملين قليلا وتوفير الرواتب لباقي المتواجدين.

وكان أبرز مقدمي الاستوديو التحليلي الذي تم الاستغناء عنهم في شبكة بي إن سبورتس هم لخضر بريش ومعز بولحية بالاضافه إلى المعلق الأردني خالد الغول والمحلل الفني حسام الحاج علي وكل من نزار الأكحل، ورانيا الأفندي، وخولة لشهب، وماجد الشجعي.

كما استغنت قنوات بي إن سبورتس عن مجموعة من المذيعين أيضا وعدد كبير من العاملين فيها.

يذكر أنه يوجد بعض الدوريات الكبرى التي اقتربت من العودة من جديد مثل الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي بالاضافه إلى عودة الدوري الألماني الممتاز منذ أسابيع قليلة تمهيدا لعودة الأنشطة الرياضية من جديد بشكل طبيعي.

أخبار تهمك

ماذا قال ترامب للسيسي بشأن سد النهضة؟.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم