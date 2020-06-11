"ياطير".. تعاون جديد يجمع بين أوكا وأحمد الفيلو

يا طير ياللي مفارق،

فيها هتفضل مش مرتاح،









جدير بالذكر أن الفيلو وحوده ناصر والتوني، اعادو تكوين فريق الدخلاوية، من جديد بعد إنفصال دام لمده سنوات، بدون اسباب معلنه.









طرح نجما المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، وأوكا، مهرجانًا جديدًا بعنوان "ياطير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".واحتل المهرجان مراكز متقدمة عبر التريند بموقع "اليوتيوب"، كما حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتخطى الربع مليون مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه.ومهرجان "ياطير"، من كلمات، والحان ومزيكا الفيلو، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "علي رزقك بتسابق، اه بنتمني ترجع بيننا، اصل وجودك فارق، اوعي الغربه تغرك، مش هتفيد هتضرك،ومفيش شئ هيسرك".