"ياطير".. تعاون جديد يجمع بين أوكا وأحمد الفيلو

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
طرح نجما المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، وأوكا، مهرجانًا جديدًا بعنوان "ياطير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

واحتل المهرجان مراكز متقدمة عبر التريند بموقع "اليوتيوب"، كما حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتخطى الربع مليون مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه.

ومهرجان "ياطير"، من كلمات، والحان ومزيكا الفيلو، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "يا طير ياللي مفارق، علي رزقك بتسابق، اه بنتمني ترجع بيننا، اصل وجودك فارق، اوعي الغربه تغرك، مش هتفيد هتضرك، فيها هتفضل مش مرتاح، ومفيش شئ هيسرك".


جدير بالذكر أن الفيلو وحوده ناصر والتوني، اعادو تكوين فريق الدخلاوية، من جديد بعد إنفصال دام لمده سنوات، بدون اسباب معلنه.



أخبار تهمك

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تتخطى مليوني إصابة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

سيقدم مجانًا.. روسيا تسلم المستشفيات أول دواء لعلاج كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 12 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم