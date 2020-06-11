"ياطير".. تعاون جديد يجمع بين أوكا وأحمد الفيلو
الخميس 11/يونيو/2020 - 03:13 ص
لمياء علي
طرح نجما المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، وأوكا، مهرجانًا جديدًا بعنوان "ياطير"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
واحتل المهرجان مراكز متقدمة عبر التريند بموقع "اليوتيوب"، كما حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتخطى الربع مليون مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه.
ومهرجان "ياطير"، من كلمات، والحان ومزيكا الفيلو، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "يا طير ياللي مفارق، علي رزقك بتسابق، اه بنتمني ترجع بيننا، اصل وجودك فارق، اوعي الغربه تغرك، مش هتفيد هتضرك، فيها هتفضل مش مرتاح، ومفيش شئ هيسرك".
واحتل المهرجان مراكز متقدمة عبر التريند بموقع "اليوتيوب"، كما حظي بنجاح كبير ونسب مشاهدة عالية وتخطى الربع مليون مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه.
ومهرجان "ياطير"، من كلمات، والحان ومزيكا الفيلو، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "يا طير ياللي مفارق، علي رزقك بتسابق، اه بنتمني ترجع بيننا، اصل وجودك فارق، اوعي الغربه تغرك، مش هتفيد هتضرك، فيها هتفضل مش مرتاح، ومفيش شئ هيسرك".
جدير بالذكر أن الفيلو وحوده ناصر والتوني، اعادو تكوين فريق الدخلاوية، من جديد بعد إنفصال دام لمده سنوات، بدون اسباب معلنه.