برشلونة يعلن غياب ثنائي الفريق عن مباراة مايوركا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:06 ص
برشلونة
برشلونة
محمد الدمتناوي

يستعد نادي برشلونة، لمواجهة نظيره مايوركا، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذلك بعد فترة التوقف التي شهدتها المسابقة.

وتوقفت كل الأنشطة الرياضية في إسبانيا مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي جاهزًا لخوض مباراة مايوركا بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها منذ أيام.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة استعاد خدمات كل من صامويل أومتيتي ونيلسون سميدو، وأصبح الثنائي جاهز لمباراة مايوركا.

وأشارت الصحيفة، أن برشلونة سوف يدخل اللقاء مفتقد خدمات كل من عثمان ديمبلي للإصابة، وكليمينت لينجليت للإيقاف. 

أخبار تهمك

ماذا قال ترامب للسيسي بشأن سد النهضة؟.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل

منذ ساعة و نصف

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ حوالي 4 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم