الزمالك ينافس بيراميدز على التعاقد مع كريم طارق

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:05 ص
كريم طارق
كريم طارق
محمد الدمتناوي


يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع كريم طارق لاعب بتروجيت والمعار لصفوف طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة.

وينافس الزمالك على ضم كريم طارق، نادي بيراميدز وسموحة والإسماعيلي، بعد رفض اللاعب الاستمرار مع طلائع الجيش نهاية الموسم الجاري.

وأشارت العديد من التقارير، أن اللاعب سوف يعود إلى بتروجيت نهاية الموسم الجاري، والفريق البترولي هو من سيحسم وجهته المقبلة.

وشارك كريم طارق مع طلائع الجيش هذا الموسم في 14 لقاء، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أخرين، بالإضافة إلى تواجده في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري المدير الفني.

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