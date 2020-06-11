الزمالك ينافس بيراميدز على التعاقد مع كريم طارق









يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع كريم طارق لاعب بتروجيت والمعار لصفوف طلائع الجيش خلال الفترة المقبلة.





وينافس الزمالك على ضم كريم طارق، نادي بيراميدز وسموحة والإسماعيلي، بعد رفض اللاعب الاستمرار مع طلائع الجيش نهاية الموسم الجاري.





وأشارت العديد من التقارير، أن اللاعب سوف يعود إلى بتروجيت نهاية الموسم الجاري، والفريق البترولي هو من سيحسم وجهته المقبلة.



