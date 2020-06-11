يوفنتوس يرغب في الحفاظ على ديبالا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:55 ص
ديبالا
ديبالا
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في الحفاظ على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال الفترة المقبلة.

وكان ديبالا قريب من الرحيل عن يوفنتوس خلال الفترة الماضية، بعد أداؤه الضعيف في بداية الموسم، ولكن أصبح عنصراً أساسياً في تشكيل ماوريسيو ساري بعد التطور الرهيب في مستواه.

وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن يوفنتوس يرغب في التجديد لديبالا، والذي أصبح أهم لاعب في الفريق بعد رونالدو.

وتابعت الصحيفة، أن ديبالا لا يمانع من تجديد عقده، لكنه يريد الحصول على أعلى راتب، بعد كريستيانو رونالدو.

ويريد ديبالا الحصول على 15 مليون يورو سنويًا، في حين أن يوفنتوس على استعداد لرفع راتبه من 11 إلى 12 مليون يورو فقط.

أخبار تهمك

الموت يفجع المطرب عاصي الحلاني

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا و36 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ يوم

ماذا قال ترامب للسيسي بشأن سد النهضة؟.. البيت الأبيض يكشف التفاصيل

منذ ساعة و نصف

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة إصابة 46 حالة بفيروس كورونا بالرعاية الصحية في بورسعيد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأهلي يتراجع عن ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ يوم

أستاذ بطب القاهرة يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الخطيب يتقدم بـ٣ بلاغات إلى النائب العام ضد مرتضى منصور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 3 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ يوم

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 11 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

12:46 ص

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

08:46 م

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

04:33 م

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

12:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم