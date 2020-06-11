طلاب دبلومة تربية بجامعة بنها يطالبون ببحث بدلاً من الامتحان

قدم طلاب الدبلوم الخاص شعبة تربية بجامعة بنها العديد من الطلبات والشكاوى للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعميدة كلية التربية بالجامعة، لاستبدال الامتحان التحريري، بأبحاث علمية كوسيلة مناسبة للتقييم، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن معظم الطلبة من محافظات مختلفة، ما يصعب وضعهم في ظل انتشار اصابات فيروس كورونا.





وقدم الطلاب شكوى، لوزير التعليم العالي، وشكوى لرئيس جامعة بنها، جاءت كالتالي: "في ظل الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، وجائحة فيروس كورونا المستجد، وجهود الدولة المبذولة للسيطرة على الوضع الحالي للحد من انتشار المرض، والضغوط التي تقع على عاتقنا نفسيا وبدنيا وعصبيا كطلاب يقطعون المسافات للوصول للجامعة والمخاطر الجسيمة المتوقعة حيال التجمعات في المواصلات، ولا يخفى على حضراتكم أننا من محافظات مختلفة، والكثير منا آباء وأمهات ولدينا أطفال، ونظرا لأن حالات الإصابة في تزايد مستمر وملحوظ مما يهدد بكارثة حل نزول جميع الطلبة، نطالب بتحويل الامتحان التحريري إلى بحث علمي".





وطالبت الشكوى، باستبدال الامتحان التحريري لعمل ابحاث علمية هو وسيلة مناسبة للتقييم، وذلك لما للبحث العلمي من أهمية كبيرة في مجال دراستهم، بجانب أنهم الأحق بالبحث العلمي كوسيلة فعالة للتقييم، لرفع معاناة السفر والاختلاط عن كاهلهم وتقيمهم بما هو مجال دراستهم.





في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



