بفستان أسود مثير.. أنابيلا هلال تحدث ضجة عبر السوشيال ميديا

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فاجئت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، بإطلالة جديدة عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وخطفت الأنظار من خلالها.



حيث ظهرت بفستان باللون الأسود القصير، وكشف عن جمالها وقوامها الممشوق، كما نسقت معه تسريحة شعر ملائمة للإطلالة.



جدير بالذكر أن أنابيلا هلال، كانت قد حلت ضيفة على الفنان أحمد السقا في برنامجه الرمضاني إغلب السقا، وكانت الحلقة مميزة للغاية.



وحققت انابيلا، نجاحات كبيرة بعد تقديمها للموسم السابق من برنامج ذا فويس كيدز وحظيت باشادات كبيرة.