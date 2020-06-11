"شوكولاتة سايحة جوه كيك" تحصد 10 ملاين مشاهدة

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حققت أغنية "شوكولاته سايحة جوه كيك"، لمطربي المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال 8،900،245 مشاهدة، مقتربة من 9 ملايين مشاهدة عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد طرحها في 4 يونيو الجاري.



واحتفل عمر كمال، بتصدر المهرجان التريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلق "كمال" على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".



أغنية "شكولاته سايحه جوه كيك"، من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، كما وصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.



يذكر أن عمر كمال، وحسن شاكوش، حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

