مصير رمضان صبحي مع الأهلي يثير الجدل بين الجماهير

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:10 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أمل الحلفاوي
يجد جماهير القلعة الحمراء حالة من عدم الوضوح حول مصير رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعار من صفوف هدرسفيلد الانجليزي.

ومن المفترض أن يعود رمضان إلى ناديه الإنجليزي في حال عدم تجديد تعاقده مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى نادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقف رمضان صبحي من الاستمرار أو عدمه.

وأكد أن رمضان صبحى مستمر مع النادي الأهلي، وذلك بسبب عدم امتلاكه عروضا قوية حتى الآن، وإن العروض التى وصلته من تركيا وإيطاليا ليست قوية.

وأشار شوبير إلى أن أزمة كورونا وراء عدم وصول عرض قوى للاعب وبالتالي سيكمل مسيرته مع الأهلي الذي يسعى لضم اللاعب بشكل نهائي.


جدير بالذكر أن رمضان صبحي صاحب ال 23 عامًا، كان انضم إلى الأهلي في يناير 2019،  لمدة ستة شهور، ثم جدد الأهلي إعارته في صيف 2019، لمدة موسم.

وشارك الجناح الأيسر رمضان صبحي في 36 مباراة منذ انضمامه إلى الأهلي في يناير 2019، وسجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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