شاهد.. محمد رمضان يطرح كليب "كورونا فيروس"

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:06 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي

طرح الفنان محمد رمضان منذ قليل كليب أغنيته المنتظرة والتي حملت عنوان "كورونا فيروس"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وظهر رمضان من خلال الأغنية بماسك ذهبي أثار الجدل، ويقدم من خلاله نصائح لتجنب العدوي بفيروس كورونا، كما ظهر نجل رمضان معه لأول مرة خلال أحداث الكليب.

يُذكر أن الكليب من إخراج محمد سامي، الذي أخرج من قبل لـ"رمضان" كليب "رايحين نسهر".

ومن جانب آخر، تصدر محمد رمضان قوائم التريند خلال شهر رمضان المنصرم بعد نجاح مسلسله "البرنس"، والذي قدم من خلال شخصية رضوان البرنس التي تفاعل وتعاطف الجمهور معها.


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