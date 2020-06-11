لحظة سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد (فيديو)

تداولت عدد من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط صاروح استهدف المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

عاجل 🔴 سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد، وخلية الاعلام الامني تؤكد انطلاقه من قرب ملعب الشعب الدولي..!#pona_news#خليك_بالبيت#العراق#كورونا pic.twitter.com/didHez2HXe — PONA وكالة أنباء الرأي العام (@pona_news) June 10, 2020





أعلنت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك قصف صاروخي استهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وسماع دوي صافرات الإنذار تنطلق من السفارة الأمريكية.





قال مصدر أمني عراقي: إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا"، حسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".





وأضاف المصدر: أن "صاروخا نوع كاتيوشا سقط اليوم في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ما أدى إلى الحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية"، لافتا إلى أن هناك "قوة أمنية طوقت المكان، فيما سمعت صافرات الإنذار تدوي من السفارة الأمريكية".



